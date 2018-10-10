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مرأة

أحمد فايز يرد على منتقدي فستان فيفي عبده: آراؤكم شخصية وجارحة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
رشا عوني
تعرضت النجمة فيفي عبده لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه وهي ترتدي فستانا ذهبي اللون على أحد الشواطئ.

وكان الفستان الذي ترتديه فيفي من تصميم أحمد فايز، وبدوره رد على الانتقادات التي وجهت لها بسبب هذا الفستان، قائلا إن مواقع التواصل الاجتماعي تعد مصدرا كبيرا للطاقة السلبية وعادة ما ينتقد معظم روادها كل فنانة لمجرد أنهم لا يحبونها.

وأضاف "فايز" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه بالفعل صمم هذا الفستان لفيفي عبده لمناسبة معينة لكنها لم ترتديه في المناسبة التي صمم لها، بل فاجأته بارتداء الفستان على الشاطئ، وأوضح أنه ليس من حق رواد السوشيال ميديا التعليق على فستانها وشكلها ورقصها.

وأكد أن رواد السوشيال ميديا يعبرون عن آرائهم الشخصية في إطلالات النجمات وفساتينهن وهم ليس لديهم الخبرة والدراسة الكافية التي تؤهلهم للنقد بهذا الشكل، بل يتسببون في إحراج النجوم بتعليقاتهم على صورهم وجرح مشاعرهم.
أحمد فايز يرد على منتقدي فستان فيفي عبده: آراؤكم شخصية وجارحة
أحمد فايز يرد على منتقدي فستان فيفي عبده: آراؤكم شخصية وجارحة
أحمد فايز يرد على منتقدي فستان فيفي عبده: آراؤكم شخصية وجارحة
أحمد فايز يرد على منتقدي فستان فيفي عبده: آراؤكم شخصية وجارحة

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