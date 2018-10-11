مستشار المفتي يوضح ضوابط سجدة التلاوة وحكم تركها

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن سجدة التلاوة سنة وليست فرضًا، فمن فعلها أجر عليها ومن تركها فلا إثم عليه ولكن هي كالصلاة يشترط فيها استقبال القبلة والوضوء.





وأضاف "عاشور"، خلال برنامج "فتاوى الناس"، قائلًا: "لهذا السبب يجب أن نتوضأ قبل قراءة القرآن من المصحف حتى يتسنى لنا الحصول على الأجر في حالة القيام بسجدة التلاوة".





وأوضح أن الدعاء الذي يقوله الإنسان فى سجدة التلاوة أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ، قَالَ ( اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) وهذا ما ورد فى السُنة، وإن لم يكن حافظًا لهذا الدعاء فله أن يدعى بما شاء فليس هناك دعاء مخصوص إن لم يقوله الإنسان تبطل سجدة التلاوة فمن وجد قلبه فى دعاء أخر فلا مانع ان يقوله.