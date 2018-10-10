قتلها وحفّظ بناته رواية وهمية عنها.. تفاصيل 96 ساعة من محاولة فرد أمن التخلص من جثة مطلقته

كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل 96 ساعة من محاولة فرد أمن التخلص من جثة مطلقته التي قتلها خنقا داخل شقتها بفيصل، المتهم اعترف: "حاولت أبيع التليفزيون عشان أوفر فلوس للهرب بعد ما أخلص من الجثة بس ظهور رجلها من شنطة سفر أخفتها بداخلها كشف كل حاجة".



وأفادت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مالكة العقار أبلغت قسم شرطة الهرم بوجود جثة لإحدى قاطنات العقار داخل "شنطة" وان كهربائيا اكتشف الجثة أثناء قيامه بشراء تليفزيون من زوج القتيلة، انتقلت قوة أمنية إلى الشقة وتم العثور على الجثة وإلقاء القبض على الزوج.



واعترف محمد. م الزوج البالغ من العمر قرابة 45 عاما أمام العميد عادل ابو سريع مأمور قسم الهرم انه وأسرته المكونة من زوجته "ياسمين" وبناته الثلاث الكبرى 15 عاما مريضة نفسيا والوسطي 14 عاما والصغري 8 اعوام قدموا من محافظة الأقصر إلى القاهرة بحثا عن عمل خاصة أنه كان يعمل بالسياحة والتي ما أن قل العمل بها منذ عام 2011 بدأت المشاكل تحدث له مع زوجته التي ظلت تعايره بعدم قدرته على الإنفاق على أسرته وتوفير حاجة بناته وانقطعت العلاقة الحميمية بينهما لقرابة 3 سنوات حتى تم توظيفه كفرد أمن في كومباوند بالتجمع الخامس وكان يتعمد المبيت في العمل وعدم العودة لمنزله تفاديا للتشاجر مع زوجته والاحتكاك بها وعملت زوجته كوافيرة باحد الكوافيرات بمنطقة فيصل.



وأضاف انهم منذ قرابة 8 أشهر استأجروا شقة بمنطقة "كوم بكار" بفيصل حتى اشتدت الخلافات بينهما وانتابه الشك في تصرفاتها وقام بتطليقها منذ 3 أشهر، مضيفًا أنه اعتاد وزوجته تعاطي المخدرات "أقراص" سويا فكان وحتى بعد طلاقهما يتردد على منزله من اونة لأخرى لتعاطي الأقراص المخدرة معها وزيارة بناته.



وقال الزوج المتهم أمام رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، ومفتش المباحث أنه أثناء جلوسهما برفقة بناتهما الثلاث تشاجرت الأم مع ابنتها الوسطى وضربتها ما أثار غضبه وقام وتعدي عليها بالضرب حتى سقطت أرضا وكتم فمها حتي لفظت أنفاسها الاخيرة في حضور الفتيات اللاتي انتابهن الذهول من مقتل امهن ، وقال انه قام بتحفيظ الفتيات رواية للرد علي اي سؤال عن والدتهما بانها سافرت لزيارة إحدى قريباتها بالأقصر، وقام بحمل جثتها ولفها ببطانية وربطها بالحبال وأخفاها داخل حقيبة سفر والتي لم تتسع لها فظلت قدمها خارج الحقيبة.



وقال انه كان ينوي التخلص منها في اليوم التالي إلا أنه لم يكن يمتلك أية أموال لاستئجار سيارة او السفر فبدأ في بيع "عفش" الشقة وقام ببيع ثلاجة وعرض تليفزيون للبيع وكان مر علي الجريمة 4 ايام واثناء حضور كهربائي لشراء التليفزيون شاهد قدم الجثة تخرج من الحقيبة فانصرف وابلغ مالكة العقار واغلقوا عليه باب الشقة من الخارج وعادوا بصحبة الشرطة، وقوة من مباحث قسم الهرم القت القبض علي الزوج المتهم وتم التحفظ علي الفتيات كشاهدات عيان.



وأفادت التحريات أن المتهم ادعى في بداية مناقشاته أن مطلقته أثناء تناولهم طعام العشاء وشرب المياه "شرقت" وماتت علي الفور ومع مواجهته بسبب اخفائها داخل الحقيبة وعدم نقلها إلى المستشفى او الابلاغ عن الحادث لم يستطع التبرير واعترف بقتلها ومحاولة التخلص من الجثة والسفر لبلدته مرة أخرى برفقة بناته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سماع شهادة الابنة الوسطي التي أيدت التحريات واعترافات والدها أنه قتل أمها.

