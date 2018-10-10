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تعليم

إحالة مديري مدرستين للتحقيق ومكافأة مسؤول توزيع كتب بالبحيرة.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
احال محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة مديرا مدرستين للتحقيق لتقاعسهما فى العمل، ومنح شهادة تقدير لمسئول توزيع الكتب بشبراخيت

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها بمدارس إدارتى التعليم بدمنهور وبشبراخيت، حيث تفقد مدرسة السيدة خديجة بإدارة بندر دمنهور  
ولاحظ عند دخول المدرسة وعدم الاستقرار العملية الدراسية ب ووجود العديد من الطلاب بالطرقات والفناء.

وفوجئ وكيل الوزارة بخروج مدير مدرسة السيدة خديجة بدون إذن كتابي ودون تكليف من يقوم بمهامه فوجه بالتحقيق معه لتركه العمل.

وشملت الجولة التفقدية زيارة عدد من مدارس إدارة شبراخيت التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم مستويات الدراسة بمختلف المدارس للوصول إلى مستوى الدراسة المطلوب حيث تفقد مدرسة شبراخيت الثانوية بنات ، مشددا على تسجيل غياب الطلاب يوميا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب الذين يتجاوزون النسبة القانونية للغياب.

ووجه بالتحقيق مع مدير المدرسة لتردي مستوي النظافة العامة بالمدرسة، ولعدم تسجيل غياب الصف الثالث الثانوي

وتابع وكيل تعليم البحيرة استلام الطلاب للكتب الدراسية كما تأكد من استلام معلمات رياض الأطفال لكتاب (دليل المعلم). 

وفى السياق نفسه منح محمد سعد شهادة شكر وتقدير لخليل خليفة مسئول توزيع الكتب بالمدرسة لقيامه بتسليم جميع الكتب للطلاب وعدم وجود اية بواقي كتب بالمدرسة. 

انتقل محمد سعد إلى مدرسة شبراخيت الاعدادية بنين وبها 18 فصلا تعليميا و785 طالبا ، حيث تفقد فصول المدرسة المختلفة وحجرة شئون الطلبة، وجه بتسجيل الغياب اليومي للطلاب وإرسال إنذارات للطلاب الذين يتجاوزن النسبة القانونية للغياب .

ووجه في نهاية الزيارة علي استمرار المتابعة اليومية مع تكليف مديري عموم الإدارات بالمتابعة اليومية كل في نطاق ادارته ،مشيرا الى تواصله بزيارة جمبع المدارس لدعم مديري المدارس وتوجيه النصح والإرشاد لهم، والوقوف على واقع التعليم للمساعدة بالنهوض بالعملية التعليمية للوصول إلى المستوى المطلوب.
إحالة مديري مدرستين للتحقيق ومكافأة مسؤول توزيع كتب بالبحيرة.. صور
إحالة مديري مدرستين للتحقيق ومكافأة مسؤول توزيع كتب بالبحيرة.. صور
إحالة مديري مدرستين للتحقيق ومكافأة مسؤول توزيع كتب بالبحيرة.. صور
إحالة مديري مدرستين للتحقيق ومكافأة مسؤول توزيع كتب بالبحيرة.. صور
إحالة مديري مدرستين للتحقيق ومكافأة مسؤول توزيع كتب بالبحيرة.. صور
إحالة مديري مدرستين للتحقيق ومكافأة مسؤول توزيع كتب بالبحيرة.. صور
إحالة مديري مدرستين للتحقيق ومكافأة مسؤول توزيع كتب بالبحيرة.. صور

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