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حوادث

حكم نهائي بحبس مستريح زفتى سنة مع الشغل

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:44 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
أحمد على
أصدرت محكمة جنح مستأنف زفتي حكمها اليوم الاربعاء في القضيه رقم ٥٤٢٩ لسنة ٢٠١٨جنح مستانف زفتي بحبس مستريح زفتي ح ج ال سنه مع الشغل والنفاذ فيما عدا ذلك بعد ان صدر حكم محكمة قسم زفتي ثلاث سنوات مع الشغل ضده وشريكه أ ع ال في القضيه رقم ١٨٩٢لسنة٢٠١٨جنح قسم زفتي وذلك لاستيلائهما علي مبالغ ماليه من المجني عليهم لاستثمارها في مجال تجارة الذهب بزفتي شارع فلسطين .

كان دفاع المتهم طلب براءة المتهم وطلب دفاع المجني عليهم تأييد الحكم المستأنف لثبوت الاتهام ضد المتهم ، وصدر الحكم برئاسة المستشار اشرف الشربيني رئيس محكمة جنح مستأنف زفتي وامانة سر حازم الحفناوي .

وترجع وقائع الواقعة عندما تمكن رئيس مباحث قسم زفتي بتاريخ 2018/7/14 من القبض علي مستريح زفتي المدعو ح ج ال الهارب من احكام بالحبس تسع سنوات لاستيلائه علي اموال اكثر من عشر ضحايا بمبالغ تقدر باربعة ملايين جنيه لتشغيلها في تجارة الذهب في محل بشارع فلسطين بمدينة زفتي مقابل ربح شهري ولم يرد راس المال للضحايا هو وشريكه الهارب المدعو ا ع م ع ، وهربا باموال الضحايا ، وقد صدرت هذه الاحكام في القضايا ارقام ١٨٩٢، ٣٦٥٣، ٣٦٥٤لسنة ٢٠١٨ جنح قسم زفتي

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