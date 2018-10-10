حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع بيلا بكفر الشيخ ..فيديو و صور

قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات المخالفة من الشوارع وكافة التعديات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم.



وشارك في الحملة قوات الشرطة ومأمور قسم شرطة بيلا وشرطة المرافق ومعدات وأجهزة الوحدة المحلية، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.



وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بإزالة كافة الإشغالات المخالفة من الشوارع وتطبيق القانون على الجميع، مشيرًا إلى أنه من يتهاون في تنفيذ ذلك سيتم إقالته من منصبه.

