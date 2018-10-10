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تعليم

طلاب مدارس دمنهور يشاركون البيئة في فحص عوادم السيارات.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شارك طلاب مدارس إدارتي مركز ومدينة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة فى لجان فحص عوادم السيارات المشكلة من باحثى جهاز شئون البيئة بالبحيرة والإدارة العامة لمرور البحيرة بهدف التعرف على الجهود المبذولة للتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة باعتبار أن عادم السيارات أحد أسبابها.

وعبر الطلاب المشاركين عن مدى إعجابهم بتلك الإجراءات، ووجه الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتكثيف لجان فحص عوادم السيارات وتوعية قائدى المركبات بأهمية ضبط محرك السيارة للحفاظ على الصحة العامة وكذلك توفير الوقود المستخدم

فيما أعلن المهندس سعد زامل – مدير عام جهاز شؤون البيئة فرع البحيرة عن فحص 1817 سيارة منها 119 سيارة مخالفة للحدود والمعايير المسموح بها بقانون البيئة، فيما تم التصالح مع 85 من قائدي السيارات.
طلاب مدارس دمنهور يشاركون البيئة في فحص عوادم السيارات.. صور
طلاب مدارس دمنهور يشاركون البيئة في فحص عوادم السيارات.. صور
طلاب مدارس دمنهور يشاركون البيئة في فحص عوادم السيارات.. صور

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