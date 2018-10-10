نقيب الصحفيين من أسيوط: تعديل قانون النقابة وقيد صحفيي المواقع الالكترونية

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ان هذه الفترة شهدت أكبر زيادة في معاشات الصحفيين وتم صرفها بالفعل ، كما تم زيادة كبيرة في صندوق التكافل وذلك لرفع مكافاة صندوق التكافل من 25 الفا الى 125 الف جنيه للصحفي وذلك حسب الشرائح والسن ومدة الاشتراك في صندوق التكافل وتم اقرارها على ان تبدأ من الشهر المقبل



وأشار نقيب الصحفيين الى انه خلال اسابيع سوف يتم افتتاح معهد التدريب بمقر النقابة ويعتبر الأول من نوعه بالشرق الأوسط، ويضم المركز قاعات تدريب على كافة الفنون الصحفية، بالإضافة إلى استوديوهات الإذاعة والتليفزيون والمونتاج، والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى علميًا وتكنولوجيا.



جاء ذلك خلال اجتماع الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم الاربعاء، مع الصحفيين بمحافظات أسيوط والمنيا والوادى الجديد، لمناقشة أوضاع الصحفيين فى المحافظات وأوضاع المهنة.



وأوضح نقيب الصحفيين، ان معهد التدريب يهدف الى رفع مهارات الصحفيين وتأهيلهم في كافة المجالات، مشيرا الي أن إنشاء مركز التدريب يعد من أهم الإنجازات التى حدثت فى نقابة الصحفيين.



مشيرا الى تشكيل مجلس امناء للمعهد على ان يكون نقيب الصحفيين رئيسا للمجلس بصفته والرئيس التنفيذي الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير الاهرام السابق وسوف يتولى منصب مدير المعهد الدكتور حمدي حسن أبوالعينين عميد كلية اعلام جامعة 6 أكتوبر وسوف يكون مجلس الامناء شخصيات متنوعه ليس لها علاقة بالنقابة بشكل مباشر كما يضم مجلس الامناء رئيس لجنة التدريب بالنقابة بصفته وذلك حتى يكون هناك كيان ليس له علاقة بالصراعات النقابية بل يكون كيانا استثماريا تعليميا.



وأضاف نقيب الصحفيين ان هناك تحديا جديدا يواجه النقابة وهو العمل على قانون جديد للنقابة لان قانون النقابة رقم 76 لسنة 70 قانون غير دستوري تعاقب عليه 3 دساتير وهو خارج هذا السياق اولا الدستور الدائم لسنة 71 ودستور 2012 ودستور 2014 جميعهم يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين لان القانون كان يتكلم عن الاتحاد الاشتراكي ووزارة الارشاد القومي كان لابد ان تكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي حتى تصبح عضوا بنقابة الصحفيين وتقارير من وزير الارشاد القومي وغيرها من الاجراءات وطريقة انتخابات معقده ونحن نعكف الان على تعديل القانون ومنها الصحافة الالكترونية لا نستطيع ان نتجاهل الصحافة الالكترونية في القانون الجديد ولكن بضوابط خاصة وان الصحافة الالكترونية مثلها مثل الصحافة الورقية سوف يطبق عليها ما يطبق على قبول القيد للصحف الورقية منها مرور عامين ووجود هيكل مالي واداري وتحريري وان يكون الهيكل التحريري أعضاء بنقابة الصحفيين.



وقال عبدالمحسن سلامة لا نستطيع تجاهل الصحف الالكترونية وان نكون نقابة الصحافة المنقرضه لان الصحافة الالكترونية قادمة والصحافة الورقية موجودة ولو كان الامر بيدي وكنت نقيبا للصحفيين وقت اصدار قرار بنقابة الاعلاميين كنت رفضت اصدار نقابة الاعلاميين وكنت ضممت المذيعين والمعدين لنقابة الصحفيين وكنت جعلتها نقابة واحده حتى تصبح كيانا قويا .



واستمع نقيب الصحفيين الى مشكلات أعضاء النقابة بمحافظات أسيوط والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وكان اهما توفير فرص لعلاج الصحفيين بالمستشفيات الجامعية بالمحافظات وردا عليهم وافق نقيب الصحفيين على توقيع بروتوكولات مع المستشفيات الجامعية لعلاج الصحفيين في محافظاتهم.





