شاهد.. رد فعل سفير كندا بعد تناول جبنة قديمة وعسل في المنيا: شيء رائع

أشاد جيس داتون السفير الكندي في مصر بالأمن والأمان الذي تعيش فيه محافظة المنيا بصعيد مصر، مؤكدًا أن ما شاهده أثناء زيارته للمنيا لتسليم 100 وحدة بيوجاز بمركز أبوقرقاص، يؤكد أن جهود التنمية التي تتبناها الحكومة المصرية وصلت لجميع القرى.





وأعرب السفير خلال لقائه باللواء قاسم حسين محافظ المنيا عن سعادته البالغة بكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي وجده من أهالي قرية شيبة الشرقية الواقعة في قلب الجبل بمنطقة شرق النيل بمركز أبوقرقاص، والذين استقبلوه بموكب خيول وطبل ومزمار بلدي، كما أشاد السفير بالجبنة البيضاء القديمة والعسل الأسود الذي يتم تصنيعه في مركز ملوي بالمنيا، واصفا إياهما بالرائع.





أهالي قرية شيبة الشرقية بمركز أبوقرقاص، كانوا قد استقبلوا السفير الكندي في مصر بحفاوة بالغة مرددين أغنية "تسلم الأيادي"، حيث التف الشباب والصبية وبعض السيدات حول أعضاء الوفد الكندي أثناء تسليم عدد من وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي لمجموعة من الشباب ضمن خطة إنشاء 100 وحدة بيوجاز بالوحدة القروية لبني حسن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والممول من إدارة الشئون الدولية بكندا "مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، بالتعاون مع وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.





وعقد المحافظ والسفير لقاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمنيا الجديدة ناقشا فيها مع فريق عمل المشروع ابرز الملامح العامة والخطط الخاصة بمشروع البيوجاز بحضور عدد من الفنيين والمهندسين بالمشروع.





وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود مبادرة تدعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية كما تجمع بين الأطراف من الجانب الحكومي متمثلًا في وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والقوى العاملة والمحافظة والجانب العلمي المتمثل في جامعة المنيا بالتعاون مع القطاع الخاص متمثلًا في بنك الكويت الوطني وخمس شركات ناشئة وشركاء التنمية متمثلين في السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية وذلك بمشاركة مجتمعية من أهالي مركز أبوقرقاص.



