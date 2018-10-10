حبس أفراد عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

أمرت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية بتجديد حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية في نطاق محافظة المنوفية، واعترفوا بارتكاب اكثر من 15 واقعة سرقة وأرشدوا عن المسروقات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بالقبض على، تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدرجات البخارية، حيث كانت البلاغات تعددت أمام مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بسرقة العديد الدرجات النارية من المواطنين من أسفل المنازل والشوارع فى مراكز وقرى محافظة المنوفية.



وتم وضع خطة بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء تلك السرقات تشكيل عصابى مكون من: أحمد. ع.ع”38 سنة عاطل وسبق اتهامه في 2 من قضايا السرقات، محمود.ا.ف.ش”33 سنة عامل وسبق اتهامه في 6 قضايا- “وليد.ا.م.ع “40 سنة عامل وسبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين سرقات ومشاجرة وحيازة سلاح نارى.، محمود.ا.ع.ا” 32 سنة عامل وسبق اتهامه فى 6 قضايا ما بين سرقات وسلاح نارى ومخدرات، وجميعهم مقيمون جزيرة أبو اشابة الخطاطبة بمركز مدينة السادات.



وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الرابع “جار ضبطه ” وبحوزة احدهم سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12، 2 طلقة من ذات العيار، وبمناقشة المتهمين اعترفوا بسرقة العديد من الدرجات النارية، والبالغ عددهم 15 واقعة سرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.