الإمارات تحتفل بيوم الصحة النفسية العالمي عبر تويتر

احتفل اليوم الشعب الإماراتي بيوم الصحة النفسية العالمي، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام وذلك من خلال تدشين هاشتاج له على موقع تويتر، حيث تصدر هاشتاجات الموقع، بعد أن تحدث رواد تويتر عن أهمية اليوم.



وغرد الإماراتيون عبر الهاشتاج "#WorldMentalHealthDay"، محتفلين باليوم وذلك بنشر بعض المعلومات عن أهمية الصحة النفسية، فقال أحد الرواد "لابد من نشر الوعي بالصحة النفسية عالميا لتجنب القضايا الهامة التي يسببها"، وأضاف آخر "بلدنا تعطي اولوية للصحة النفسية.. ولابد من متابعة دورية منا".



ويوم الصحة النفسية العالمي يتم احيائه كل عام في يوم 10 أكتوبر بهدف نشر الوعي العام بقضايا الصحة النفسية عالميًا.



وكان أول احتفال بهذا اليوم في عام 1992، من خلال مبادرة أطلقها الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهي منظمة دولية للصحة النفسية مع أعضاء وشركاء في أكثر من 150 دولة حول العالم.