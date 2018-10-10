محافظ بورسعيد يسلم الأول على الإعدادية هدية من بنك التعمير والإسكان

سلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الطالب مازن محمد محجوب الأول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠١٧ - ٢٠١٨ الهدايا المقدمة له من بنك التعمير والاسكان بحضور مجدى رمزى مدير بنك التعمير والاسكان فرع الغرفة التجارية و د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.



وصرح محافظ بورسعيد ان الطالب مازن نموذج يجب ان يحتذى به من جميع أقرانه خاصة انه لم يسبق له ان يأخذ اى دروس خصوصية فى اى مادة طوال فترة دراسته مضيفا انه الى جانب تفوقه الدراسى متفوق رياضيا وهذا يدل على مهارته فى تنظيم وقته بين الدراسة والهواية دون اللجوء الى تجار العلم الزائف.



ومن جانبه أكد مجدى رمزى ان بنك التعمير والاسكان قدم للطالب شهادة تقدير نظير تفوقه فى الشهادة الاعدادية وحصوله على المركز الأول على المحافظة كما تم منحه دفتر توفير مجانى من البنك بالإضافة الى جهاز تابلت قيم.



يذكر ان مازن محمد محجوب قد حصل على المركز الاول فى الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسى ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بمجموع ٢٧٩ درجة من اجمالى ٢٨٠ درجة دون ان يلجأ الى الدروس الخصوصية او مجموعات التقوية المدرسية.