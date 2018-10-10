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محافظات

إغلاق 12 منشأة غذائية وإعدام نصف طن سلع غذائية ومشروبات بالأقصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
شمس يونس
قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن مديرية الصحة واصلت حملاتها المكثفة للمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات لحماية المواطنين من أخطار التسمم الغذائى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي المخالفات بلغت 58 محضرًا، وتمت التوصية على إغلاق 12 منشأة غذائية، وإعدام نصف طن سلع غذائية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتابع "عبد الجواد"، أن ذلك يأتى فى إطار الحملات المرورية المكثفة التى تجريها مديرية الصحة بالتنسيق مع الطب الوقائى بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم يونس، للمرور على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
إغلاق 12 منشأة غذائية وإعدام نصف طن سلع غذائية ومشروبات بالأقصر
إغلاق 12 منشأة غذائية وإعدام نصف طن سلع غذائية ومشروبات بالأقصر
إغلاق 12 منشأة غذائية وإعدام نصف طن سلع غذائية ومشروبات بالأقصر

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