إغلاق 12 منشأة غذائية وإعدام نصف طن سلع غذائية ومشروبات بالأقصر

قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن مديرية الصحة واصلت حملاتها المكثفة للمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات لحماية المواطنين من أخطار التسمم الغذائى.





وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي المخالفات بلغت 58 محضرًا، وتمت التوصية على إغلاق 12 منشأة غذائية، وإعدام نصف طن سلع غذائية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



