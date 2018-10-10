تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة الأقصر..صور

أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته بتطهير شبكات الصرف الصحى بشارع خالد بن الوليد لضمان تعامل الشبكة واستيعابها لضغوط المياه الناتجة عن الخطوط الجديدة ضمن مشروع تحسين المرافق بشارع خالد بن الوليد الجارى تنفيذه حاليًا.





وتابع المهندس أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر وبإشراف المهندس حجاج محمد عبد المعطى رئيس شبكات الصرف الصحى وفنى التطهير والشبكات حيث تم رفع المطابق وتعديل بعض المسارات وتجديد الشبكة.



