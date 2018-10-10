الهلال السعودي يؤهل العابد بالكرة لمدة 10 أيام

حدد الجهاز الطبي لفريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، مدة تتراوح من عشرة أيام إلى أسبوعين يلامس فيها نواف العابد لاعب الفريق الأول ضمن برنامج تأهيلي خاص، قبل أن يبدأ الالتحاق بالتدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي حتى اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة.



ودخل "العابد" المرحلة الثالثة من التأهيل بعد إصابة أسفل البطن التي عانى منها طوال الفترة الماضية في الوقت الذي أكدت بعض الصحف السعودية، أن العابد يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي والتأهيلي، مؤكدة أنه يسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الطبي، وأن عودته ستكون قريبة.