سمير عتريس: بحث إنشاء مصنع لتدوير القمامة في بركة السبع

قال سمير عتريس رئيس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، ان لجنة من وزارة البيئة ولجنة من ادارة شئون البيئة بالمحافظة عاينت المقلب العمومي بكفر نفره وذلك لعمل دراسة جديدة لمشروع مصنع تدوير بمقلب كفر نفره.



واكد، ان المقلب يخدم قري الوحدات المحلية بهورين وكفر هلال و يقع علي مساحة 20 قيراط وذلك بناء علي سعي رئاسة مركز بركة السبع لحل مشكلة صداع مقلب القمامة والذي يعتبر كارثة بيئية حقيقية في حالة تركه بهذا الشكل.