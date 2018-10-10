ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الجنايات: أسرة محمد بديع زارته في سجن طرة قبل جلسة اقتحام السجون

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:51 م
محمد بديع
محمد بديع
أحمد مهدي
واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت المحكمة إن النيابة قدمت محضر أحوال مثبت به زيارة سمية الشناوي، زوجة المتهم محمد بديع، ونجليه ضحي وبلال، ومحمود عبد المجيد، شقيقه، داخل سجن طرة، وموقع به تمام الزيارة.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.

ترشيحاتنا

بعد سقوط نوكيا.. مدينة أولو الحاضنة للشركة تنهار

خالد الغندور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ لهذا السبب

صابر الرباعي يوجه رسالة مؤثرة لزوجته في عيد ميلادها: رفيقتي وسندي

أسعار تذاكر مباراة مصر وسوازيلاند وأماكن بيعها

السجن عاما مع الشغل لأستاذ جامعى قتل ابنه في دمياط

بدء أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

أبو المساكين يفتح أبوابه لإطعام الفقراء بالحسين.. فيديو

داخل مخبأ رجل الكهف.. تايلاندي يعيش حياة طرزان ويسحر الأوروبيات.. صور

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترسانة في موقعة الكأس الليلة

في عيد ميلاد أمير كرارة.. زوجته تحدته في أول لقاء: هتجوزك وهتشوف

لم يجد في شقتها مليما يسرقه.. حكاية قاتل منحوس شنَق عجوزا بالسلام

موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الطيران المدني ووزارة السياحة .. صور

أمن البحيرة يشن حملة لإزالة 15 تعديا على أراضى الدولة فى بدر..صور

الأمن العام يضبط أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية.. فيديو وصور

الآثار: 30 متخصصا لإنجاز أعمال ترميم قصر ألكسان بأسيوط.. صور

فيديو

شاهد.. مصافحة ثلاثية بين السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئيس القبرصي: القمة الثلاثية امتدادًا للروابط القوية بين الدول.. فيديو
طبيب تجميل يكشف حقيقة تسبب جلسات الليزر في العيوب الخلقية للأجنة.. فيديو
فيديوجراف| ماراثون يتحول إلى جنازة في بريطانيا
أبو المساكين يفتح أبوابه لإطعام الفقراء بالحسين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟