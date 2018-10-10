محافظ الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات ويفتتح مدرسة أبيار..صور

أجري اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل قطاعات وأقسام مستشفى كفرالزيات العام لمتابعة سير وتطورات العمل والوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي والمواطنين .



وأعطى المحافظ توجيهات للدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية بضرورة الدفع بكميات إضافية من الأدوية وتوفير كافة المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية اللازمة لمرضى الغسيل الكلوي .



رافق المحافظ فى جولته كل من اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الغربية واللواء فتحي عبد الغني سكرتير مساعد المحافظة وصلاح الحصاوي عضو مجلس النواب والدكتور عثمان شعلان رئيس مجلس مركز ومدينه كفرالزيات والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووكلاء وزارة الصحة والتعليم والشباب والرياضة .



وشدد محافظ الغربية فى تعليماته الى رئيس مجلس مركز ومدينة كفرالزيات على ضرورة التواصل مع المواطنين ميدانيا وتشكيل لجان من قسم الرقابة والمتابعة وجهاز النظافه لتنفيذ حملات رقابيه لأعمال النظافة والمتابعة الميدانية والتخلص من أكوام القمامةه ميدانيا أولا بأول حفاظا على صالح المواطنين .



وشدد المحافظ على الدفع بسيارات ومعدات رفع أكوام القمامة بالوحدات المحلية والتخلص منها بشكل دوري بمحيط المدارس والمؤسسات الحكومية ودور العبادة فى المرحلة المقبلة.



كما افتتح محافظ الغربية مدرسة إبيار الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية والمقامة علي مساحة 1937 مترا مربعا، بقوة 9 فصول دراسية، وحجرة مجالات، ومعمل كمبيوتر، ومكتبة ، وقاعة متعددة الأغراض .