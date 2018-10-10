مدرب فرنسا يتجاهل محمد صلاح بشأن جائزة الكرة الذهبية

أعلن ديديه ديشامب مدرب فرنسا اختيار الثلاثى الفرنسى أنطوان جريزمان والمدافع رافائيل فاران وكليان مبابى لفوز أحدهما بجائزة الكرة الذهبية المقرر الإعلان عنها 3 ديسمبر الجارى وفقا لمجلة فرانس فوتبول العالمية .



وقال ديشامب فى تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "ستكون خيبة أمل،إذا لم يفز احدهما بالجائزة ليس فقط لأنهم أبطال العالم لكن أيضًا لأن العديد منهم، سواء جريزمان أو فاران أو مبابي، فاز بألقاب مهمة مع أنديتهم. أي لاعب يفوز بالكرة الذهبية سيستحق الفوز بها، لكني آمل أن يكون فرنسيًا".



وتجاهل ديشامب فى اختيارته العديد من النجوم وعلى رأسهم النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول والبرتغالى كريسيتانو رونالدو الونجم الأرجنتينى ليونيل ميسى .