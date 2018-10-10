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برلمان

رئيس البرلمان يلتقي رموز الجالية المصرية في فرنسا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:52 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
ماجدة بدوي
التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، عددا من رموز الجالية المصرية فى فرنسا، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى فرنسا، بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور على عبدالعال، على دور أبناء مصر فى الخارج كسفراء فى البلدان التى يقيمون بها، فى ضوء اطلاعهم بمسئولية نقل الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر، داعيا إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل إيصال صوت مصر إلى العالم أجمع، مؤكدًا على دورهم المؤثر كأحد آليات القوى الناعمة المصرية في الخارج.

ونقل الدكتور عبدالعال، صورة عن تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، خاصة ما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق طفرة في التنمية الاقتصادية، وأشار بشكل خاص إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار الداخلي بمصر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح المستثمرين امتيازات وتسهيلات عديدة لم تكن موجودة من قبل، كما تطرق سيادته إلى المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها من أجل الارتقاء بالبنية التحتية المصرية.

وتناول اللقاء تبادل الآراء بشأن بعض التحديات التي يواجهها الوطن في المرحلة الحالية، حيث استمع الدكتور عبدالعال إلى رؤى رموز الجالية المصرية، الذين أعربوا عن سعادتهم وعميق امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء، معربين عن تقديرهم الكبير لحرص الدكتور على عبدالعال على الالتقاء بهم والاستماع إلى شواغلهم.

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