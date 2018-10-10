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محافظات

إحالة 9 بينهم 3 أطباء للتحقيق بالمنوفية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:20 م
اللواء عماد حمدي
اللواء عماد حمدي رئيس مركز الباجور بمحافظة المنوفية
مروة فاضل
قرّر اللواء عماد حمدي، رئيس مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إحالة 9 من العاملين بمركز الباجور للتحقيق بينهم 3 أطباء.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور تفقد مركز شباب الباجور، إذ تفقد المكتبة ومقر الحاسب الآلي وقاعة كبار الزوار وحمام السباحة ثم تفقد مقر إدارة الشباب والرياضة وقرر تحويل عدد 5 موظفين به للتحقيق لعدم تواجدهم.

كما تفقد مركز الشباب بقرية شبرا زنجي ووجه بسرعة التنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الشباب والرياضة لتذليل العقبات و البدء في إجراءت أعمال الترميم والصيانة وقرر إحالة موظف للتحقيق لعدم تواجده.

وكذلك تفقد الوحدة الصحية واطمأن على الحالة الصحية لطالبة بالصف الإعدادي يتم علاجها بالوحدة وقرر إحالة عدد 3 أطباء للتحقيق لتركهم العمل ثم توجه إلي منطقة مكتب بريد الباجور ووجه قسم الاشغالات بإخلاء المنطقة من التكاتك والباعة الجائلين.
إحالة 9 بينهم 3 أطباء للتحقيق بالمنوفية
إحالة 9 بينهم 3 أطباء للتحقيق بالمنوفية
إحالة 9 بينهم 3 أطباء للتحقيق بالمنوفية
إحالة 9 بينهم 3 أطباء للتحقيق بالمنوفية
إحالة 9 بينهم 3 أطباء للتحقيق بالمنوفية

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