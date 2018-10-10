إحالة 9 بينهم 3 أطباء للتحقيق بالمنوفية

قرّر اللواء عماد حمدي، رئيس مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إحالة 9 من العاملين بمركز الباجور للتحقيق بينهم 3 أطباء.





جاء ذلك خلال جولة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور تفقد مركز شباب الباجور، إذ تفقد المكتبة ومقر الحاسب الآلي وقاعة كبار الزوار وحمام السباحة ثم تفقد مقر إدارة الشباب والرياضة وقرر تحويل عدد 5 موظفين به للتحقيق لعدم تواجدهم.





كما تفقد مركز الشباب بقرية شبرا زنجي ووجه بسرعة التنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الشباب والرياضة لتذليل العقبات و البدء في إجراءت أعمال الترميم والصيانة وقرر إحالة موظف للتحقيق لعدم تواجده.



