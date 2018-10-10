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محافظات

شاهد.. احتفالية إعلام طنطا بذكرى انتصارات أكتوبر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:21 م
احتفالية إعلام طنطا
احتفالية إعلام طنطا بذكرى انتصارات أكتوبر
أحمد على
نظم مركز النيل للإعلام بطنطا ندوة اعلامية حول انتصارات أكتوبر المجيدة بكلية تربية رياضية بطنطا، تحت إشراف الدكتور عزة الوسيمي، عميد الكلية، والدكتور هاني سعيد وكيل الكلية.

كما حضر الندوة -بحسب بيان اليوم الأربعاء- رئيس جمعية المحاربين القدامى اللواء ابراهيم عمار، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأكد "عمار" على أهمية معرفة نتائج انتصارات حرب أكتوبر والجندية المصرية والبطولات القتالية التي أدت الي رفع الروح المعنوية لدي الشعب المصري وأعادت الكرامه واللحمة الوطنية محليا وصورة مصر عالميًا وأهميتها لتنمية روح الولاء والانتماء من خلال القصص الحقيقية لأبطال الانتصارات علي أرض المعركة والخطط الاستراتيجية التي سبقها دراسة ولحقها تنفيذ بجهود وأيد مصرية .

وأشار إلي الشجاعة والبسالة لدي جنود هذا الوطن التي كانت وما زالت موجودة لأنهم كما ذكر في القرآن خير أجناد الأرض، والإبداع الهندسي المدروس الذي تجسد في تحطيم خط برليف الحصين والكباري المائية التي نفذت في وقت قياسي .

كما تشارك الشباب في المناقشة وأكدوا علي أن لديهم استعدادا كبيرا للدفاع عن الوطن ضد أي عدو أدار الحوار عزة سرور مدير برامج مركز النيل للإعلام بطنطا تحت إشراف فكرى الفقى مدير المركز وسمير مهنا المدير العام .
شاهد.. احتفالية إعلام طنطا بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد.. احتفالية إعلام طنطا بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد.. احتفالية إعلام طنطا بذكرى انتصارات أكتوبر

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