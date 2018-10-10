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محافظات

قوافل 100 مليون صحة بجامعة الفيوم.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:22 م
قوافل 100 مليون صحة
قوافل 100 مليون صحة بجامعة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبلت جامعة الفيوم، القوافل الطبية التابعة للمبادرة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية و هشام رجب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وهاني حتحوت ولميس سلامة الإعلاميين بقناة (صدى البلد) وعدد من الطلاب والعاملين وذلك اليوم الأربعاء الموافق 10/10/2018 بالحرم الجامعي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير المعدية تحت شعار " 100 مليون صحة " وتحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم.

أكد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل أن جامعة الفيوم حرصت على تواجد وتوفير القوافل الطبية التابعة لمبادرة "100 مليون صحة" للتسهيل والتيسير على أبناء الجامعة من الطلاب ومساعدتهم في إجراء التحاليل المطلوبة ورفع مشقة التوجه إلى الوحدات الصحية عن كاهلهم.

يذكر أن المبادرة مستمرة فى محافظة الفيوم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2018 وتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج وكذلك الكشف المبكر عن أمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المصابين لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف إعلان مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية والتي تمثل حوالي 70% من الوفيات في مصر.

قوافل 100 مليون صحة بجامعة الفيوم.. صور
قوافل 100 مليون صحة بجامعة الفيوم.. صور
قوافل 100 مليون صحة بجامعة الفيوم.. صور
قوافل 100 مليون صحة بجامعة الفيوم.. صور
قوافل 100 مليون صحة بجامعة الفيوم.. صور

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