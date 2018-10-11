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برلمان

اليوم .. أولى اجتماعات تضامن البرلمان بدور الانعقاد الرابع

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:12 ص
لجنة التضامن وذوي
لجنة التضامن وذوي الإعاقة بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تعقد لجنة التضامن وذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الخميس، لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وكيلا اللجنة النائبة رشا رمضان والنائب محمد أبو حامد وأمين سر اللجنة سامر التلاوي.

وانتهت اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي من مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون الجمعيات الأهلية.

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