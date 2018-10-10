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ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:50 م
صدى البلد
علا أحمد
ملكة جمال مصر: مشاركة ريم البارودى فى لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر مميزة
ريم رأفت تكشف عن أبرز مغامرة خضعت لها
الفائزة بالمسابقة توضح علاقتها بالتمثيل

قالت ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 إنها كانت تسعي للحصول على لقب ميس إيجيبت وذلك لتتمكن من تحقيق حلمها وهو مساعدة الآخرين في تطوير منظومة الصحة.

وأضافت رأفت فى ندوة صدي البلد، أنها لا تميل إلى مجال التمثيل فهي لا تعشق الأضواء كثيرا، وكشفت عن أنها فى الأساس موديل، فهي بالأساس في هذا المجال وتميل إلى إستكمال الطريق به، موضحة أنها ترغب في تغير آراء الآخرين عن مفهوم ملكة الجمال والتي ينحصر في أنه كونه لقبا للفتيات الجميلات أصحاب الأجسام المنضبطة فقط.

وتابعت أن ملكة جمال مصر لابد ان يكون لديها أفكار ومشاريع هادفة، موضحة أنه لا يجب أن لا تفكر أنها ستكون أشهر فتاة فى مصر ولكن عليها ان تفكر انها عليها عبئا كبيرا وهو كيفية دعم دولتها من خلال هذا اللقب.

وقالت ريم، إن لجنة الحكام الخاصة بمسابقة ملكة جمال مصر دائما ما كانت تقدم النصائح لجميع الفتيات المشاركات فى المسابقة، معلقة على مشاركة الفنانة ريم البارودي في لجنة التحكيم قائلة: "كانت من ألطف الشخصيات الموجودة في لجنة التحكيم حيث كانت تحرص دائما على النظر إلينا لترسل لنا الأمل والتفاؤل"، مضيفة أنها كانت دائما تبتسم لنا وهو ما كان يجعلنا نشعر بالتفاؤل والأمل.

وكشفت ريم رأفت، أنها خاضت الكثير من المغامرات في العديد من الدول التى سافرت إليها، موضحة أنها في إحدى المرات سافرت إلى حدود ما بين دولتي ماليزيا وإندونيسيا، حيث كانت عبارة عن الجلوس فى غابات، وكان هناك حيوان الـ"كومدوا" جالسا أسفل المنزل التي كانت تقطن به.

وتابعت أن هذا المكان كانت تجلس فيه وسط الثعالب والسلاحف، موضحة أن تلك التجربة كانت الأولى من نوعها بالنسبة لها، وعلمت أنها المصرية الوحيدة التى جاءت إلى هذا المكان، مضيفة أنها تطوعت في الهند لتعليم الأطفال مادتي الرياضيات والعلوم.
ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي
ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي
ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي
ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي
ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي
ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

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ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

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