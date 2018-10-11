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برلمان

مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:11 ص
النائب محمد سعد
النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان
القسم السياسي
أعلن النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، لعدم خلق مشاكل خصوصًا أن المرحلة الحالية لا تتطلب أزمات بين أصحاب الأراضي والدولة. 

وأشار "تمراز"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أن لجنة الزراعة بالمجلس تسعى جاهدة إلى تصحيح أوضاع المواطن دون المساس بمصلحته، ودون المساس بهيبة الدولة، وذلك بخلق قانون متوازن يرضي جميع الأطراف.

وتعود الجلسة العامة بالبرلمان للانعقاد، يوم 21 أكتوبر المقبل، بعدما انتهت الجلسة السابقة من انتخابات اللجان النوعية والاستقرار على تشكيل الهيئات المكتبية لـ25 لجنة فرعية بالمجلس.

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