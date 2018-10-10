انطلاق فعاليات مبادرة ثقافية وفنية لمناهضة الخصومات الثأرية بفرشوط

انطلقت فعاليات البرنامج الثقافى والفنى لمناهضة الخصومات الثأرية، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برعاية محافظ قنا وهيئة قصور الثقافة، وبحضور الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، والنائب حمزه أبوسحلى- عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الشحات الأستاذ بكلية الآداب، و العميد أحمد أبوبكر- رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة فرشوط، وسعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى.



بدأت فعاليات اللقاء مقدمة تمهيدية لـمقدم اللقاء أحمد سعد جريو-عضو المجلس الأعلى للثقافة، عن ظاهرة الثأر بمحافظة قنا، تلاها مداخلات لعدد من الحاضرين، حول معاناة المجتمع بالكامل من الثأر، اتفق خلالها الحاضرين على عدد من النقاط منها مسئولية الثأر تتحملها المرأة فى الصعيد، رغم أنها المتضرر الأول منها، مطالبين بمعالجة المشكلة من البداية بالتثقيف والتعليم والتكاتف بشكل جماعى لمناهضة هذه الظاهرة الذميمة، وضرورة تفعيل القوانين الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم مع سرعة البت فيها لكى تكون رادع قوى لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.



تلاها كلمة العميد أحمد أبوبكر- رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة فرشوط، التى رحب فيها بالحضور وأثنى على المبادرة التى تستهدف حقن الدماء، متمنيًا أن يكون هناك حوار مجتمعى مثمر من خلال مشاركة النخبة المتميزة مع طلاب المدارس.



فيما بدأ الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة، كلمته بالحديث عن قيمة نصر أكتوبر المجيد، الذى أعاد لمصر هيبتها وكرامتها، وأن مصر مستهدفة من قبل قوى عالمية، لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجى هام، وأن المصريين لا يقبلون الهزيمة أو التعدى على عرضهم ودينهم و أرضهم، مطالبًا أن نستلهم من نصر أكتوبر الإخلاص فى العمل والتضحية من أجل الوطن.



وأضاف أن الثأر يبدأ من مشكلة صغيرة تتحول بفعل العادات السيئة إلى أزمة ومشكلة كبيرة، للعصبية القبلية دور كبير فى انتشاره، وأنه لابد من إعلاء قيمة العقل فى هذه الظاهرة لكى نتجنب الكثير من الأزمات، و لكى تتحقق التنمية لابد من سلام ومصالحة بين أبناء المجتمع، فالدول تقدمت بالسلام وتخليها عن الخلافات.



وأوضح أن مصر صاحبة حضارة عريقة لابد أن نراعيها بالتخلى عن هذه العادة السيئة، ولابد من دور قوى للمتعلمين، لأنه من خلال التعليم نبنى ونعمر البلاد ومن خلال العلم نقضى علي هذه الظاهرة، مشيرًا إلى دور جامعة جنوب الوادى فى معالجة هذه الظاهرة، من خلال القوافل التنويرية داخل الجامعة وخارجها.



وقال الباحث سعد فاروق- رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، للثأر نتائج سلبية عديدة يأتى على رأسها الضحايا سواء قتلى أو مصابين ورائهم مئات الأسر أطفال تيتموا ونساء ترملت وأمهات ثكلت، وأن المرأة يحب أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذه الأزمة التى لها دور كبير فيها، ولابد أن نلقى الضوء على النماذج المشرفة التى تحمل على عاتقها إنهاء الخصومات الثأرية.



وأشار فاروق، إلى أن كميات الأسلحة والطلقات النارية المستخدمة فى الخصومات الثأرية كفيلة بإعمار بلاد وعمل مشروعات ضخمة، وأن الثقافة ومعها الجامعه عليهم عبء كبير لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة.



فيما تحدثت الدكتور منى الشحات، عن العفو فى الإسلام ونماذج واقعية للصفح والتسامح، وأهمية التعليم فى هذه الظاهرة، مستشهدًة بعدد من النماذج التى استطاعت الحد من الخلافات والخصومات الثأرية، على رأسها جامعة جنوب الوادى التى ضمت آلاف الطلاب دون السؤال عن ديانه أو قبيله، ومدينة الحرفيين التى تضم أصحاب الحرف والصناعات الصغيرة، واستطاعت أن تجعل الجميع يتجاوز الخلافات و يفتح صفحات جديدة من التعاون والمحبة.



وطالبت الشحات، أن يفكر الحميع بعقلية جديدة لوأد هذه الظاهرة، وأن يتم تحكيم كتاب الله فى الخلافات بحكم الكتاتيب التى تنتشر بقنا من شمال المحافظة لجنوبها.