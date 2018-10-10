محافظ المنوفية يأمربسحب رخصة سيارتين والتحفظ على 2 توك توك مخالفين

أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تعليماته المشددة بالتحفظ علي رخصة سيارة تعوق الحركة المرورية بشارع الجلاء البحري ، كما وجه بسحب رخصة سيارة أمام المستشفى العسكري وذلك للإنتظار الخاطئ في غير الأماكن المخصصة لذلك مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية كذا التحفظ على 2 توك توك مخالف لخط السير .



كما أمر المحافظ بإحالة عامل بمشروع المواقف للتحقيق لمغادرة مقر عمله دون إذن .



فيما قرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة فورية من مديرية الطب البيطري والصحة للمرور على أحد محلات الجزارة بشارع الجلاء البحري للتأكد من صحة اللحوم الموجودة بالمحل ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي توقيع الجزاء الرادع علي المخالفين لعودة الانضباط للشارع المنوفي والارتقاء بمستوى أداء كافة الخدمات بمختلف قطاعات المحافظة .



