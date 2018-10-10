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محافظات

محافظ المنوفية يأمربسحب رخصة سيارتين والتحفظ على 2 توك توك مخالفين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:18 م
اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
مروة فاضل
أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تعليماته المشددة بالتحفظ علي رخصة سيارة تعوق الحركة المرورية بشارع الجلاء البحري ، كما وجه بسحب رخصة سيارة أمام المستشفى العسكري وذلك للإنتظار الخاطئ في غير الأماكن المخصصة لذلك مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية كذا التحفظ على 2 توك توك مخالف لخط السير .

كما أمر المحافظ بإحالة عامل بمشروع المواقف للتحقيق لمغادرة مقر عمله دون إذن .

فيما قرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة فورية من مديرية الطب البيطري والصحة للمرور على أحد محلات الجزارة بشارع الجلاء البحري للتأكد من صحة اللحوم الموجودة بالمحل ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي توقيع الجزاء الرادع علي المخالفين لعودة الانضباط للشارع المنوفي والارتقاء بمستوى أداء كافة الخدمات بمختلف قطاعات المحافظة .

محافظ المنوفية يأمربسحب رخصة سيارتين والتحفظ على 2 توك توك مخالفين
محافظ المنوفية يأمربسحب رخصة سيارتين والتحفظ على 2 توك توك مخالفين
محافظ المنوفية يأمربسحب رخصة سيارتين والتحفظ على 2 توك توك مخالفين

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