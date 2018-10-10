رفع 600 طن قمامة ومخلفات من على ترعة الخضراوية فى قويسنا

بدأ اليوم مركز ومدينة قويسنا حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات ونواتج تطهير الترع وغيرها .



بدأ العمل اليوم من على جانبي ترعة الخضراوية التابعة للوحدة المحلية بعرب الرمل حيث بدأ رفع المخلفات من على الطريق من مزلقان الخضراوية حتي كوبري الخضراوية في اتجاه شبرا قبالة .



وتم رفع 600 طن مخلفات صلبة منذ بداية الحملة صباح اليوم وحتى الآن وسيتم الاستكمال حتى رفع جميع المخلفات والتراكمات على جانبي الترعة .