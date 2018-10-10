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محافظات

رفع 600 طن قمامة ومخلفات من على ترعة الخضراوية فى قويسنا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:17 م
رفع قمامة
رفع قمامة
محمد أمين
بدأ اليوم مركز ومدينة قويسنا حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات ونواتج تطهير الترع وغيرها .

بدأ العمل اليوم من على جانبي ترعة الخضراوية التابعة للوحدة المحلية بعرب الرمل حيث بدأ رفع المخلفات من على الطريق من مزلقان الخضراوية حتي كوبري الخضراوية في اتجاه شبرا قبالة .

وتم رفع 600 طن مخلفات صلبة منذ بداية الحملة صباح اليوم وحتى الآن وسيتم الاستكمال حتى رفع جميع المخلفات والتراكمات على جانبي الترعة .

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