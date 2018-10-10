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رياضة

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم وادي دجلة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:09 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف نادر شوقي، المشرف العام على فريق الجونة، ووكيل اللاعبين، حقيقة قرب تعاقد مع محمد محمود نجم وادي دجلة حيث أكد ان الأهلي لم يحسم الصفقة حتى الأن.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير إنرجي: "من المبكر أن يتم التحدث عن الصفقة واللاعب يملك أكثر من عرض حاليا".

وتابع: "أتوقع رحيله عن دجلة في يناير المقبل، ولكن سيتم حسم وجهته قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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