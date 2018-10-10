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برلمان

قضية ريجيني وعودة السياحة تتصدران لقاء رئيس خارجية البرلمان والسفير الإيطالي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:12 م
ريجينى
ريجينى
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة اليوم الأربعاء، السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان كريم درويش فى تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء اللقاء، إن الاجتماع ناقش بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى إطار ما تتمتع به خلال الفترة الحالية كما تم فتح ملف عودة السياحة الايطالية بقوة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وكذلك ملف الطالب الإيطالى ريجينى، وفى هذا الإطار تم الاتفاق على استمرار التعاون القضائى بين البلدين.

ويتكون هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، من النائب كريم درويش رئيسا، والنائب صلاح شوقى وكيل أول، والوكيل الثانى النائب حسام العمدة، والنائب طارق الخولى أمينا لسر اللجنة.

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