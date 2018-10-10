قضية ريجيني وعودة السياحة تتصدران لقاء رئيس خارجية البرلمان والسفير الإيطالي

استقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة اليوم الأربعاء، السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى.





وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان كريم درويش فى تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء اللقاء، إن الاجتماع ناقش بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى إطار ما تتمتع به خلال الفترة الحالية كما تم فتح ملف عودة السياحة الايطالية بقوة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وكذلك ملف الطالب الإيطالى ريجينى، وفى هذا الإطار تم الاتفاق على استمرار التعاون القضائى بين البلدين.



