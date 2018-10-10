تنفيذ أكبر مشروع لإقامة منطقة تجارية وسكنية فى الزقازيق

ناقش الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع ممثلين عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين وشركة العروبة مصر للتطوير العمراني إجراءات بدء تنفيذ أكبر وأضخم مشروع لإقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق.



وذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس حامد علي حامد وكيل وزارة الإسكان والمهندس محمد مدكور المستشار الهندسي للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة .



تناول الإجتماع إجراءات تنفيذ المشروع من استلام الأرض المخصصة وإنهاء كافة إجراءات التراخيص والبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي لتقوم الشركة باستلام الموقع ووضع حجر الأساس والبدء في عملية الإنشاء ليتحقق على أرض الشرقية أول سلسلة تجارية ومول تجاري كبير ووحدات سكنية لخدمة أبناء المحافظة .



حيث أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية مما سيكون له أكبر الأثر فى الحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها نتيجة تنمية وزيادة أساليب وطرق المنافسة المشروعة من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات تحت سقف واحد ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب فى العمل



واشار إلى أن محافظة الشرقية قطعت شوطًا كبيرًا مع الجهاز والشركة لتجهيز الموقع وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة لتنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد وتحقيق الحلم لإقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة تمثل نقله نوعية وحضارية لأهالي المدينة .



وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة قام بإنهاء كافة الاجراءات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة لتشجيع الإستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد وخلق منافسة حقيقية وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة .



وأكد ممثل جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الهدف من إقامة مثل هذه المناطق التجارية بعدد من المحافظات تهدف الى وصول السلعة للمستهلك بالسعر المناسب وتحقيق الجودة العالية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات مما يعكس أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والتى تعد أحد أهم أهداف التجارة الداخلية ، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذى تم اليوم مع محافظة الشرقية لإقامة منطقة تجارية متكاملة بمدينة الزقازيق لتساهم فى دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة وقال نسعى بجدية لإنتشار مثل هذه المشروعات الخدمية والتجارية والترفيهية واللوجستية فى جميع محافظات الجمهورية .



يذكر أن مشروع العروبة سكاي لاين يُعد من أكبر المشروعات السكنية التجارية متكاملة الخدمات في أقاليم ومحافظات مصر وكان الهدف من المشروع التوسع في نشر فكرة المولات التجارية الكبيرة في مختلف محافظات مصر عن طريق تفعيل بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وكارفور ومجموعة شركات العروبة مصر ، وتم إختيار الأرض المخصصة لإقامة المشروع لتتطور الفكرة ويتوسع المشروع وينشأ عليه مركز تجاري ضخم و كومباوند سكني راقي متكامل الخدمات بالتعاون مع محافظة الشرقية مما يساهم في عمل نقله حضارية وإقتصادية في الشرقية ، كما يعمل على توفير فرص عمل بالإضافة لتوفير كومباوند سكني راقي لسكان محافظة الشرقية .



ونظرًا لكبر حجم المشروع وتعدد وتنوع استخداماته فقد تم مراعاة ذلك في مكونات المشروع والتي تضم 2 بدروم جراج لخدمة الجزء التجاري والذي يتكون من دور أرضي يضم مجموعة من البراندات العالمية للملابس ومجموعة مطاعم بخلاف المحال التجارية العادية والدور الأول يضم مجموعة مطاعم فوت كورت ومراكز ترفيهية للشباب وجراج علوي أعلى المركز التجاري وأسفل الكومباوند السكني لخدمة الجزء السكني والذي سيتم تنفيذه بمواصفات عالمية.