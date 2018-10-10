محافظ القليوبية يشرح لتلاميذ الابتدائي داخل مدرسة في الخانكة.. صور

وقف الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية موقف المعلم أمام طلاب الصف الأول الابتدائى بمدرسة سرقس للتعليم الأساسى وكتب على السبورة" كلمة مصر، مشددًا على المعلمين بضرورة تعليم الصغار أسلوب كتابة حروف اللغة العربية بشكل صحيح.





وافتتح مدرسة سرسق للتعليم الأساسي بمدينة الخانكة والتي تتكون من 19 فصلا توسع جديد بتكلفة 4 ملايين جنيه.





وتفقد محافظ القليوبية مشتملات المدرسة حيث تفقد سيادته الفصول والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض حيث تقدم بالشكر لطلاب أحد الفصول لاهتمامهم بالفصل وتزيينه ووضع بعض أحواض الزرع ونبات الزينة به مطالبا مدير المدرسة بتطبيق الفكرة في جميع فصول المدرسة.



