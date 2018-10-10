الإمام الأكبر يغادر كازاخستان متوجهًا إلى أوزبكستان

اختتم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان استمرت ثلاثة أيام، متوجهًا إلى جمهورية أوزبكستان، المحطة الثانية في جولته الخارجية.



والتقى خلال الزيارة الرئيس "نور سلطان نزارباييف"، رئيس جمهورية كازاخستان، وعدد من كبار المسئولين الكازاخيين، كما شارك في افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر زعماء الأديان، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، حيث شدد فضيلته في كلمته أمام المؤتمر على أن حل أزمة عالمنا المعاصر يستوجب ضرورة العودة إلى الدين ومرجعيته، كحارس للأخلاق وضوابطها، ومنقذ لحضارتنا الحديثة ومكاسبها ومنجزاتها.



وجرى خلال الزيارة تكريم الإمام الأكبر وتقليده درجة "الأستاذية الفخرية"، من جامعة "أوراسيا الوطنية"، أكبر جامعات كازاخستان، تقديرا لجهوده في تعزيز قيم السلام والتعايش، وقيادته للعديد من مبادرات الحوار والتعاون بين المؤسسات والقيادات الدينية عبر العالم، ولدور الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي، في نشر تعاليم الإسلام السمحة.



وزار مسجد "حضرة السلطان"، أكبر مسجد كازاخستان، وأحد أكبر المساجد في آسيا كلها، حيث كان في استقباله الشيخ "سيريك أوراز" مفتي الديار الكازاخية، وعدد من القيادات الدينية والأئمة وخريجي الأزهر في كازاخستان، وقد أَمَّ فضيلته المصلين في صلاة العشاء، ثم ألقى كلمة قصيرة حث خلالها الأئمة والدعاة على التمسك بما تعلموه في الأزهر الشريف من اعتدال ووسطية.

