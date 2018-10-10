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رئيس الجالية اليونانية: لا يوجد تنافس سياحي مع مصر ونكمل بعضنا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:06 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال خريستو كافاليس، رئيس الجالية اليونانية في مصر، إن القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس، وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس و الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في جزيرة كريت هي سلسلة من الجهود المشتركة بينهم في مواجهة مشاكل المنطقة، مؤكدا أن هناك أساسا يوضح لخلق منظومة مراجعة علاقات بين الثلاث دول للتباحث في أوجه التقدم.

وأوضح كافاليس خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية أكسترا نيوز، أنه تم أختيار جزيرة كريت للقاء القمة الثلاثية، لكونها منتصف المسافة بين الثلاث دول، وتمثل نقطة التقاء الحضارات الثلاثة.

وأشار رئيس الجالية اليونانية في مصر، إلي أن الدولة المصرية تتمتع بعلاقات قوية مع جميع دول العالم، خاصة التحالف الشعبي بين الجالات المصرية وغيرها بالخارج، مضيفا أن وزارة الخارجية المصرية يجب أن تفخر بعدد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وتابع، أنه لا يوجد أي تنافس سياحي بين مصر واليونان، وكل منهم يكمل الآخر بمنطقة البحر المتوسط، لاختلاف الطقس في كلا الدولتين وجذبهم للسياح.

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