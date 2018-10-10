فى اليوم العالمى للصحة النفسية .. كيف تتعامل مع المريض النفسي

يحتفل العالم يوم 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية .. وأكدت الدكتورة هبة دهب، استشارى الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أنه لا يختلف المرض النفسي كثيرا عن العضوي، فله مجموعة من الأعراض، ويحتاج إلى الرعاية الطبية والصحية.



و أضافت هبة لـ"صدى البلد" أن المريض النفسي لديه تقلبات مزاجية و فكرية من وقت لأخر، فلابد من التعامل معه على أنه وحدة متكاملة وعدم المقارنة بتصرفاته من قبل.



كما أشارت إلى أن المريض النفسي يكون حساس بشكل كبير لأى كلمة أو تصرف فلابد من التعامل معه بحرص وعناية ،و يفضل التعامل معه وفقا لإرشادات الطبيب، لأن كل مريض نفسي يختلف عن الأخر فطبيعة و النوع وحدة المرض، كما يفضل أتساع المدارك و الأفكار و التعامل مع المرض النفسي كأنه مرض عضوى فلا يوجد فرق بينهما، فالمريض النفسي يشفى مثل المريض العضوى.



وتنصح الدكتورة هبة بعدم معايرة المريض النفسي أو الشعور بأنه مؤذى، فالمريض النفسي مختلف عن المريض العقلي تماما، فالنفسي لديه أستبصار بالحالة و يذهب هو بكامل وعيه إلى الطبيب لكى يخضع إلى العلاج على عكس المريض العقلى .

