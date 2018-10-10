ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نادر شوقي يكشف رأيه في تطبيق تجربة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمصريين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد نادر شوقي، المشرف العام على فريق الجونة، أن قرار تطبيق تجربة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمصريين، بداية من يناير المقبل، تأخر كثيرا.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير إنرجي: "من المفترض أن يتم تعميم الأمر بين كل الدول العربية، لأنها ستفيد الكرة المصرية بشكل كبير والارتقاء بالكرة المصرية وقيمة الدوري الممتاز".

وتابع: "لا أرى أي سلبية لتطبيق التجربة، في إسبانيا أغلب لاعبي الدوري من خارج إسبانيا ولكنهم يملكون واحد من أهم المنتخبات ونفس الأمر في إنجلترا".

ترشيحاتنا

أجمل 20 صورة لنجمات هوليوود على السجادة الحمراء بـAmerican Music awards

حبيب العادلي يكشف مكان سيارات الأمن المركزي المسروقة خلال ثورة يناير 2011

موعد مباراة الأهلى والترسانة المفاجئ والقنوات الناقلة

لماذا هى سرايا ولماذا صفراء؟.. مستشفى العباسية التي لا يعرفها أحد

القبض على أم عذبت طفلها بعدما أنجبته سفاحا

شاهد: ناسا ترصد إعصار مايكل من محطة الفضاء الدولية

ضبط عصابة سرقة المساكن في الجيزة بـ كسر الباب والمفتاح المصطنع

أزمة كبرى تهدد مباراة وفاق سطيف مع الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

الترسانة يضرب الأهلى بهدف مبكر لـ هشام رجب فى كأس مصر

تركيا تفرج عن القس الأمريكي برانسون في هذا التوقيت

الاتحاد التونسي يصدم الترجى قبل إياب أغسطس الأنجولي فى دورى أبطال أفريقيا

نجم غانا السابق يوجه صدمة قوية إلى محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الطيران المدني ووزارة السياحة .. صور

أمن البحيرة يشن حملة لإزالة 15 تعديا على أراضى الدولة فى بدر..صور

فيديو

فيديوجراف.. المصرية المرشحة لمنصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة
تكريم ريم أشرف صاحبة أطول غطسة في التاريخ.. فيديو وصور
شاهد.. مصافحة ثلاثية بين السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئيس القبرصي: القمة الثلاثية امتدادًا للروابط القوية بين الدول.. فيديو
طبيب تجميل يكشف حقيقة تسبب جلسات الليزر في العيوب الخلقية للأجنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟