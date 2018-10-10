نادر شوقي يكشف رأيه في تطبيق تجربة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمصريين

أكد نادر شوقي، المشرف العام على فريق الجونة، أن قرار تطبيق تجربة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمصريين، بداية من يناير المقبل، تأخر كثيرا.



وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير إنرجي: "من المفترض أن يتم تعميم الأمر بين كل الدول العربية، لأنها ستفيد الكرة المصرية بشكل كبير والارتقاء بالكرة المصرية وقيمة الدوري الممتاز".



وتابع: "لا أرى أي سلبية لتطبيق التجربة، في إسبانيا أغلب لاعبي الدوري من خارج إسبانيا ولكنهم يملكون واحد من أهم المنتخبات ونفس الأمر في إنجلترا".