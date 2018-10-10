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حوادث

بالأسماء.. أمن القليوبية يجري حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المباحث

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:28 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اليوم الأربعاء حركة تنقلات داخلية لبعض رؤساء المباحث بالمراكز والأقسام شملت الحركة نقل الرائد إسماعيل خطاب رئيسا لمباحث كفر شكر والرائد أحمد كمال أبوالعز رئيسا لمباحث مركز بنها والنقيب محمد السيسى رئيسا لمباحث قسم قليوب.

وتم نقل الرائد محمود عادل رئيسا لمباحث الخصوص والرائد محمد السعيد رئيسا لمباحث قها والمقدم ابراهيم بحبح بادارة تأمين العبور.

يذكر أن هذه الحركة الثالثة التي يجريها مدير الأمن منذ توليه المسؤولية في أغسطس الماضي.

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