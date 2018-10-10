شوقي غريب: معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمصريين كارثة

أبدى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، تخوفه من تجربة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمصريين، بداية من يناير المقبل.



وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير إنرجي: "قرار اللاعبين المحليين يجب أن يكون قرارا مدروسا، ولو كان الأمر له إيجابيات فسلبياته أكثر".



وتابع: "منع احتراف الحراس الأجانب أثر علينا إيجابيا وكان عندنا أكثر من حارس مميز، ومن الممكن الفترة المقبلة أن تختفي مراكز من الكرة المصرية بسبب الاستسهال واللجوء إلى المحترفين"