جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة تزور الوفد.. اليوم

صرح الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بالحزب، بأنه سيتم عقد لقاء صحفى ونقاش مفتوح لأعضاء جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة مراسلي وكالات الأنباء والصحافة الأجنبية والعربية مع قيادات حزب الوفد بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس فى مقر حزب الوفد الرئيسى بالدقى.





وأضاف "الهضيبى"، فى بيان صحفى له، أن وفد جمعية المراسلين الأجانب الذى سيزور الحزب سيكون برئاسة فولكهارد فيندفور رئيس مجلس إدارة جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة.





وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يستعرض اللقاء مواقف وسياسات حزب الوفد من الحياة الحزبية بمصر وموقف الحزب الداعم للدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب ومساندته للخطط التنموية والمشروعات القومية الكبرى وأيضا استعدادات الحزب للاحتفال بمئوية حزب الوفد وملامح الاحتفال بها.



