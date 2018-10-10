ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

لميس مراد تنصح بـ ريجيم الخضراوات لضمان صحة أفضل ووزن أقل.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:26 م
ريجيم الخضروات
ريجيم الخضروات
رشا عوني
قالت لميس مراد خبيرة التغذية إن الخضار يحتوي على عناصر غذائية مهمة لخسارة الوزن، كما أنّها قليلة السعرات الحرارية وتساعدك على الشعور بالشبع، وتتميّز الخضراوات باحتوائها على نسبةٍ عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم والتخلص من احتباس الماء.

وأكدت لميس مراد فى لقائها مع برنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد أنه بالرغم من مميزات أكل الخضراوات بكثرة أثناء الرجيم إلا أن الاعتماد فقط على الخضراوات دون العناصر الغذائية الأخرى ضار بالجسم.

وأوضحت أنه يمكن انقاص الوزن بشكل سليم وسريع باتباع نظام غذائى متوازن مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مشيرة إلى أن ريجيم الخضراوات يخفف أعراض الحموضة وأمراض المعدة الناتجة عن نظام غذائي، ونصحت بتناول كوب مياه قبل تناول الطعام ب15 دقيقة للتقليل من كميات الطعام المتوقع تناولها.

ترشيحاتنا

بيونسيه لـ كيم كاردشيان: إما أنا أو دونالد ترامب

الزفزاف: توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان نهاية العام.. فيديو

خالد الغندور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ لهذا السبب

اليوم.. الرئيس السيسى يشارك في القمة المصرية اليونانية القبرصية بكريت

قصة تعذيب طفلة السلام.. والدتها أطفأت السجائر في جسدها أثناء ليلة حمراء مع عشيقها.. فيديو وصور

شيكا يخطف أنظار الأهلي والزمالك

الاتحاد التونسي يصدم الترجى قبل إياب أغسطس الأنجولي فى دورى أبطال أفريقيا

ماجد الكدواني: مكالمة عادل إمام وحادثة الكويت غيرتا حياتي للأبد

حقيقة التفاوض بين الأهلي وليفربول على مباراة اعتزال عماد متعب

فيديوجراف.. المصرية المرشحة لمنصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة

شاهد: ناسا ترصد إعصار مايكل من محطة الفضاء الدولية

في عيد ميلاده.. معلومات رقمية صادمة عن محمد منير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الطيران المدني ووزارة السياحة .. صور

أمن البحيرة يشن حملة لإزالة 15 تعديا على أراضى الدولة فى بدر..صور

فيديو

فيديوجراف.. المصرية المرشحة لمنصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة
تكريم ريم أشرف صاحبة أطول غطسة في التاريخ.. فيديو وصور
شاهد.. مصافحة ثلاثية بين السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئيس القبرصي: القمة الثلاثية امتدادًا للروابط القوية بين الدول.. فيديو
طبيب تجميل يكشف حقيقة تسبب جلسات الليزر في العيوب الخلقية للأجنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟