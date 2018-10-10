لميس مراد تنصح بـ ريجيم الخضراوات لضمان صحة أفضل ووزن أقل.. فيديو

قالت لميس مراد خبيرة التغذية إن الخضار يحتوي على عناصر غذائية مهمة لخسارة الوزن، كما أنّها قليلة السعرات الحرارية وتساعدك على الشعور بالشبع، وتتميّز الخضراوات باحتوائها على نسبةٍ عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم والتخلص من احتباس الماء.



وأكدت لميس مراد فى لقائها مع برنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد أنه بالرغم من مميزات أكل الخضراوات بكثرة أثناء الرجيم إلا أن الاعتماد فقط على الخضراوات دون العناصر الغذائية الأخرى ضار بالجسم.



وأوضحت أنه يمكن انقاص الوزن بشكل سليم وسريع باتباع نظام غذائى متوازن مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مشيرة إلى أن ريجيم الخضراوات يخفف أعراض الحموضة وأمراض المعدة الناتجة عن نظام غذائي، ونصحت بتناول كوب مياه قبل تناول الطعام ب15 دقيقة للتقليل من كميات الطعام المتوقع تناولها.