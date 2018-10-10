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برلمان

ننشر تفاصيل لقاء خارجية البرلمان مع سفير إيطاليا بالقاهرة.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:06 م
لقاءلجنة العلاقات
لقاءلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان مع سفيرإيطاليا بالقاهرة
فريدة محمد
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة مع جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة، بحضور النائب صلاح عقيل وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء.

في بداية اللقاء أعرب النائب كريم درويش عن سعادته لاستقبال السفير الإيطالي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خاصة أن هذه الزيارة هي الأولى للجنة في دور الانعقاد العادي الرابع بتشكيلها الجديد، مؤكدًا أن مصر وإيطاليا لديهما علاقات تاريخية قوية تمتد جذورها لأزمنة بعيدة.

وأشار السفير الإيطالي إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية، لا يمكن لأي شيء أن يعكر صفو هذه العلاقات، مؤكدا أنها شهدت تطورًا وتوطيدًا كبيرًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، متمثلةً في كثير من الزيارات الرفيعة المستوى من الجانب الإيطالي لمصر من أجل تقديم مزيد من الدعم للعلاقات الثنائية بين البلدين، كان أبرزها زيارة لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي خلال أغسطس الماضي.

كما نوّه السفير إلى أن الساحة السياسية الإيطالية شهدت مؤخرًا تغيرات تمثلت في انتخاب برلمان إيطالي جديد، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جوزيبي كونتي.

كما أشار النائب كريم درويش رئيس اللجنة إلى أهمية التعاون بين البلدين في كثير من الموضوعات، أهمها أمن البحر المتوسط، وأن يكون هذا المعبر للرخاء والتقدم وليس للإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما يجب على البلدين التنسيق لمنع الهجرة غير الشرعية والتصدي للإرهاب، وأصدر البرلمان المصري قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، منوهًا بأنه منذ أكثر من عام لم تسجل أي حالات للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.

كما هنّأ النائب كريم درويش السفير الإيطالي بالمقر الجديد للاتحاد من أجل المتوسط.

وأعرب النائب طارق الخولي أمين سر اللجنة عن تلقي المصريين خبر سعيد بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا، الذي قام بتفجير القنصلية الإيطالية في القاهرة وهذا يؤكد ضرورة دعم واستمرار التعاون بين البلدين.

كما أشار الجانبان إلى التقارب الثقافي التاريخي لشعبي البلدين، فهناك الكثير من المصريين ترجع جذورهم إلى أصول إيطالية.

واقترح النائب كريم درويش التنسيق مع السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من أجل إحياء الجذور بين شعبي البلدين، كما عبر عن رغبته بمشاركة عددًا من الشباب الايطالي في فعاليات منتدى شباب العالم والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتطرق اللقاء إلى الملف الليبي، وأكد كريم درويش أن الملف الليبي يعد مسألة أمن قومي لمصر، فمصر ترتبط مع ليبيا بحدود تقدر ب 1200 كيلومتر، وأن حرس الحدود المصري يقوم بجهود كبيرة لحمايتها بالكامل، وتطرق الحديث إلى إمكانية الاستفادة من التقنيات الإيطالية الحديثة في مراقبة الحدود.

وأكد السفير الإيطالي أهمية التنسيق بين البلدين في هذا الملف ، مشيرا إلى أن حل القضية الليبية يجب أن يأتي من داخل ليبيا ولا تفرض حلول خارجية حيث تم تجربة هذه الحلول فيما سبق ثبت فشلها، فحل القضية الليبية هو حل سياسي سلمي يتوافق عليه الأطراف الليبية.

كما أشار إلى مشكلة المقاتلين الأجانب وتدخلات في الشأن الليبي من بعض دول الجوار لخلق حالة من النزاع المستمر وعدم الاستقرار في ليبيا.

وأشاد السفير الإيطالي بالإجراءات الاصلاحية التي تنتهجها مصر لتحقيق تعافيًا اقتصاديا، مشيرًا أن اكتشاف حقل ظهر الغازي الهائل، والذي يعد الأكبر في البحر المتوسط سيجعل مصر من الدول الرائدة في تصدير الغاز المسال حول العالم.

وتطرق اللقاء إلى أزمة اللاجئين ، وأكد درويش أن مصر تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، يقدر عددهم ب 6 ملايين لاجئ، وتعمل الدولة على تيسير إقامتهم فى مصر، دونما إقامة معسكرات لهم، فهم يتمتعون بكافة الخدمات الصحية والتعليمية ويحصلون على الوظائف مثلهم مثل المصريين، ومصر تفعل ذلك من واقع احساسها بالمسئولية تجاه شعوب المنطقة ولا تنتظر مصر من الغرب تقديم إعانات أو مساعدات بل تعاون في توجيه الاستثمارات المباشرة إلى مصر، وذلك لتوفير فرص عمل لأبناء مصر وزيادة معدل النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية العمل على عودة السياحة الإيطالية إلى مصر، بما يساهم في تحسين الاقتصاد المصري.

في نهاية اللقاء وجه السفير الإيطالي، الشكر للجنة العلاقات الخارجية وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون بين البلدين في كل المجالات.
ننشر تفاصيل لقاء خارجية البرلمان مع سفير إيطاليا بالقاهرة.. صور
ننشر تفاصيل لقاء خارجية البرلمان مع سفير إيطاليا بالقاهرة.. صور
ننشر تفاصيل لقاء خارجية البرلمان مع سفير إيطاليا بالقاهرة.. صور

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