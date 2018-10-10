بدء البرنامج التدريبي العملي لواعظات الأزهر في العقيدة وقضايا الفكر

بدأ مجمع البحوث الإسلامية البرنامج التدريبي لواعظات الأزهر الشريف، في العقيدة والقضايا الفكرية المختلفة؛ ضمن البرامج التدريبية التي ينظمها لهن في العديد من التخصصات المختلفة.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محيي الدين عفيفي، إن البرنامج التدريبي يستهدف رفع كفاءة الواعظات في مجال العقيدة والتيارات الفكرية المختلفة لتحقيق القدرة لديهن على مناقشة الأفكار الخاطئة وتفنيد الشبهات وبيان المبادئ الصحيحة للإسلام والمعاني الإنسانية العالية.



وأضاف الأمين العام أن البرنامج التدريبي يشتمل على دراسة أفكار ومبادئ الفرق والجماعات المختلفة وكيفية الرد عليها، بالإضافة إلى العديد من الشبهات التي تروجها جماعات التطرف والإرهاب مثل: الجاهلية، الجزية، والخلافة، والحاكمية.



وأشار عفيفي إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا دراسة لبعض المفاهيم التي تستغلها الجماعات المتشددة في استقطاب الشباب مثل: "الجهاد، الولاء، البراء" وغيرها من التي تحرفها جماعات العنف والتكفير، فضلا عن عقد ورش عمل يومية متخصصة لمناقشة القضايا المختلفة لمواجهة الإرهاب الذي تمارسه الجماعات المنحرفة، وحماية المجتمع من خطرها بكل الطرق الممكنة ومن خلال حملات التوعية المتنوعة.