ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

بدء البرنامج التدريبي العملي لواعظات الأزهر في العقيدة وقضايا الفكر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
محمود ضاحي
بدأ مجمع البحوث الإسلامية البرنامج التدريبي لواعظات الأزهر الشريف، في العقيدة والقضايا الفكرية المختلفة؛ ضمن البرامج التدريبية التي ينظمها لهن في العديد من التخصصات المختلفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محيي الدين عفيفي، إن البرنامج التدريبي يستهدف رفع كفاءة الواعظات في مجال العقيدة والتيارات الفكرية المختلفة لتحقيق القدرة لديهن على مناقشة الأفكار الخاطئة وتفنيد الشبهات وبيان المبادئ الصحيحة للإسلام والمعاني الإنسانية العالية.

وأضاف الأمين العام أن البرنامج التدريبي يشتمل على دراسة أفكار ومبادئ الفرق والجماعات المختلفة وكيفية الرد عليها، بالإضافة إلى العديد من الشبهات التي تروجها جماعات التطرف والإرهاب مثل: الجاهلية، الجزية، والخلافة، والحاكمية.

وأشار عفيفي إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا دراسة لبعض المفاهيم التي تستغلها الجماعات المتشددة في استقطاب الشباب مثل: "الجهاد، الولاء، البراء" وغيرها من التي تحرفها جماعات العنف والتكفير، فضلا عن عقد ورش عمل يومية متخصصة لمناقشة القضايا المختلفة لمواجهة الإرهاب الذي تمارسه الجماعات المنحرفة، وحماية المجتمع من خطرها بكل الطرق الممكنة ومن خلال حملات التوعية المتنوعة.

ترشيحاتنا

مساعد وزير التعليم تعتذر عن الاستمرار في منصبها دون إبداء أسباب

من هى المصرية دينا باول التي سيختارها ترامب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة

أزمة كبرى تهدد مباراة وفاق سطيف مع الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. رد فعل سفير كندا بعد تناول جبنة قديمة وعسل في المنيا: شيء رائع

حقيقة التفاوض بين الأهلي وليفربول على مباراة اعتزال عماد متعب

شاهد.. لقطات مصورة جديدة في قضية اختفاء خاشقجي

اليوم.. الرئيس السيسى يشارك في القمة المصرية اليونانية القبرصية بكريت

أسعار تذاكر مباراة مصر وسوازيلاند وأماكن بيعها

لماذا هى سرايا ولماذا صفراء؟.. مستشفى العباسية التي لا يعرفها أحد

موعد مباراة الأهلى والترسانة المفاجئ والقنوات الناقلة

في عيد ميلاده.. معلومات رقمية صادمة عن محمد منير

حبيب العادلي يستشهد برئيس جهاز أمن الدولة لإثبات تآمر الإخوان مع حماس وإيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الطيران المدني ووزارة السياحة .. صور

أمن البحيرة يشن حملة لإزالة 15 تعديا على أراضى الدولة فى بدر..صور

فيديو

فيديوجراف.. المصرية المرشحة لمنصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة
تكريم ريم أشرف صاحبة أطول غطسة في التاريخ.. فيديو وصور
شاهد.. مصافحة ثلاثية بين السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئيس القبرصي: القمة الثلاثية امتدادًا للروابط القوية بين الدول.. فيديو
طبيب تجميل يكشف حقيقة تسبب جلسات الليزر في العيوب الخلقية للأجنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟