لين الحايك تُغنّي بكرا التاريخ للأمل والطفولة في اليوم العالمي للسلام

غنّت لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من the Voice kids أغنيتها الجديدة "بكرا التاريخ" التي تحمل بعدًا إنسانيًا وتُحاكي هموم الأطفال في المنطقة والعالم، فيما عكست الأغنية بمضمونها وكلماتها رسالة سامية لترسيخ ثقافة السلام ونبذ الصراعات في العالم وذلك في مركز SAP LEONARDO في نيويورك، ضمن الفعاليات المواكِبة لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثالثة والسبعين.



جاءت مشاركة لين حايك ضمن فعاليات "اليوم العالمي للسلام"، من خلال ندوة خاصة حملت عنوان: Narratives for Peace – "السرد من أجل السلام"، وشهدت تعاون وتنظيم كل من "MBC الأمل" ذراع المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في "مجموعة MBC"، و"شركة بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الفني والموسيقي، بالشراكة مع "مؤسسة أجيال السلام"، ومنظمة "التحالف من أجل بناء السلام"، ومنظمة "بارتنرز جلوبال".



تطرّقت الندوة إلى سُبل إعادة صياغة أساليب السرد حول السلام ومفهوم نبذ الصراعات، إضافة إلى طُرُق السرد والمقاربات التي يمكن استخدامها لتعزيز هذه المفاهيم في مختلف المجتمعات. كما حضر الندوة ممثلون عن منظمات في كل من القطاعات غير الربحية والقطاعات الخاصة بما في ذلك مجالات الترفيه والتسويق والإعلام والفنون وبناء السلام، وذلك بهدف توسيع نطاق محاور النقاش لتكون أكثر تنوعًا.