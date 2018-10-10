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تعليم

تعليم الإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
شهدت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، احتفالات طلاب مدرسة العباسية الثانوية العسكرية للبنين بوسط الإسكندرية بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة وإبراهيم زيتون، مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة إيمان شرف مدير عام الإدارة والنائب هيثم الحريري، وعدد من قيادات الإدارة والمديرية.

بدأت مراسم الاحتفال بالنشيد الوطني والقرآن الكريم وفقرات من العروض العسكرية والفنية والأغاني الوطنية.

استهلت "عبد الظاهر" كلمتها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم مؤكدة على ضرورة استحضار روح أكتوبر وغرس الانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب من خلال المحافظة على ممتلكاته والسعي وراء النجاح وتخطي الصعاب والتحلي بالأخلاق لرفعة شأن الوطن والاهتمام بأنفسهم لتحقيق أهدافهم وصناعة مستقبلهم والنهوض بوطنهم.

كما أشادت عبد الظاهر بدور العسكرية المصرية في الحرب والسلام وجنودها الذين قدموا كل غالي ونفيس لتحيا مصر قوية أبية مرفوعة الرأس برجالها الشرفاء وشعبها الأصيل وجنودها البواسل الأبطال.

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