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حوادث

انتى مش جميلة.. تشعل مشاجرة دامية بين عائلتين بالمنيا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:13 م
صورة أرشيفية -
صورة أرشيفية -
ايمن رياض
شهدت قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم الأربعاء، نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين، بسبب مشادة كلامية بين سيدتين.

تلقى مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا ، بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية زاويه سلطان ،وانتقل مأمور مركز شرطة المنيا ، وتبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

أفادت التحريات الأولية، أن سيدتين تسببتا في وقوع المشاجرة، حيث قالت إحداهن للأخري جملة "إنتي مش جميلة" مما أدي إلي وقوع الاشتباكات بين العائلتين.

وأسفرت عن إصابة كل من: "ه.ر" وشقيقه "ج" (طرف أول)، و"م.ا" وشقيقه "أ" (طرف ثاني ) وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة علي الأحداث، وألقت القبض علي 4 أشخاص من الجانبين، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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