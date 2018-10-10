جامعة الفيوم تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

شهد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم احتفالية الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بقاعة الاحتفالات الكبرى.



بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم واللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والعقيد أيمن عبدالعزيز المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة العمداء والوكلاء والطلاب ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والتشريعية بالمحافظة وعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة .



أكد الدكتور أشرف عبدالحفيظ ، رئيس جامعة الفيوم بأن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 تعتبر من الأمور التي نفتخر بها جميعا مهما حاول الأعداء تشويهها ، مشيرا إلى أننا لن نستطيع أن نوفي حق جنودنا البواسل فيما حققوه من انتصار عظيم يشهد له العالم بأسره حيث قدموا حياتهم وأرواحهم فداء لبلدهم وحماية الشعب المصري العظيم .



قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن هذه الذكري نفتخر بها جميعا مهما حاول الأعداء تشويها لأنها ذكرى استرداد العزة والكرامة في تاريخ مصر ، مقدما كل الشكر والتقدير لجيس المصري العظيم الذي يعد أكبر الجيوش على مستوى العالم.



وقام اللواء محمود خلف باستعراض ذكرياته المتعلقة بحرب أكتوبر وخاصة أنه كان قائدا بفرقة الصاعقة والتي تمركزت في شرق قناة السويس وما قامت به وكل الجيش المصري من تضحيات وبطولات من أجل استرداد الأرض والعزة والكرامة للشعب المصري .



وخلال الاحتفالية قام الدكتور أشرف عبد الحفيظ بإهداء درع الجامعة للسادة الضيوف تقديرا لجهودهم وعرفانًا لما قدموه من تضحيات.



وعلي هامش الاحتفالية قام رئيس الجامعة يرافقه الضيوف بتفقد المعرض الذي تم تنظيمه ويتضمن صور للقادة العسكريين المصريين وصور تذكارية لحرب أكتوبر المجيدة.



