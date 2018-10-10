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حوادث

أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:09 م
صدى البلد
أحمد على
أعلنت مديرية أمن الغربية اليوم الأربعاء عن تدشين قوافل وشوادر بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمناطق سكنية ومراكز طنطا وقطور وزفتي وذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة جشع التجار .

واعطي مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته بالضرورة انطلاق الدور الاجتماعي الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، والعمل على توفير السلع الغذائية لهم بالأسعار المناسبة ومحاربة الغلاء وجشع التجار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة المواد الغذائية وبيعها بأسعار مخفضة، مقارنة بغيرها في الأماكن الأخرى.

وشدد مدير مباحث التموين، على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار الفاكهة والخضروات أقل بكثير من الأسعار الخارجية.
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور
أمن الغربية ينظم قوافل كلنا واحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور

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