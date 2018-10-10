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تعليم

هانى حتحوت ولميس سلامة في حوار مفتوح بجامعة الفيوم.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:11 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهدت جامعة الفيوم حوارا مفتوحا مع الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، والإعلامية لميس سلامة، المذيعين بقناة صدى البلد، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بالتعاون مع مبادرة "طلاب من أجل مصر" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وبحضور الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

عقد الحوار بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة و هشام رجب مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب وعدد من الطلاب بمختلف كليات الجامعة .

أكد الدكتور خالد عطا الله أن هذا اللقاء يأتى فى اطار توجه الدولة لبناء الانسان المصرى ولذلك حرصت الجامعة على تنظيم لقاء يجمع بين القمم الاعلامية فى مجالات مختلفة وطلاب الجامعة لفتح باب النقاش والحوار المفتوح فى جميع الموضوعات المتعلقة بقضايا الشباب وكيفية السعى إلى تحقيق أحلامهم وأهدافهم .

وقدم الاعلامى هانى حتحوت الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على استضافتهم له فى رحابها، معبرا عن سعادته البالغة بلقائه مع جيل المستقبل الصاعد.

وأشار إلى أهمية التحلى بالروح الرياضية وعدم التعصب لأى فريق رياضى، وضرورة امتلاك الاصرار والعزيمة لتحقيق الأهداف التى نسعى إليها.

ومن جانبها، سردت الاعلامية لميس سلامة قصة كفاحها فى المجال الاعلامى، وحثت الشباب على الاجتهاد وعدم اليأس وتحديد هدف معين فى الحياة العملية وبذل قصارى جهدهم لتحديد مسار حياتهم وإثبات أنفسهم فى سوق العمل بالمجالات المختلفة.

وبعد انتهاء الحوار المفتوح توجه الاعلاميان هانى حتحوت ولميس سلامة الى القوافل الطبية التابعة لمبادرة (100 مليون صحة) التي تم توفيرها بجامعة الفيوم؛ لإجراء الكشف اللازم، والتحليلات المطلوبة علي الطلاب.
هانى حتحوت ولميس سلامة في حوار مفتوح بجامعة الفيوم.. صور
هانى حتحوت ولميس سلامة في حوار مفتوح بجامعة الفيوم.. صور
هانى حتحوت ولميس سلامة في حوار مفتوح بجامعة الفيوم.. صور

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