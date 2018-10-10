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أخبار العالم

مصرع 9 أشخاص بغرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تركيا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:08 م
غرق قارب
غرق قارب
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء مصرع تسعة أشخاص بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تركيا الغربي، مضيفه أن 25 آخرين ما زالوا مفقودين.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية - أن القارب غرق قبالة إقليم إزمير، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على المفقودين.

وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر عن طريق البحر، متجهين لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2015.

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